Única mulher do BBB22, Jessi é eliminada com 63,63% dos votos

Jessi foi eliminada com 63,63% na noite deste domingo (17) no BBB22. Ela enfrentou Arthur que ficou com 28,54%, DG que recebeu 5,91% e Elizer com apenas 1,92% dos votos.

Durante o discurso, o apresentador Tadeu Schimid disse: "Chegou a hora. Quando terminar, seremos 6. E a despedida de hoje, seja qual for, é muito simbólica. Dois dias atrás, foi fechado o Quarto Lollipop. Imagina se sai o Eli (...) Imagina se sai a Jessi. Se sai o DG, o Arthur, seria uma reviravolta e tanto. Os dois pertencem a um grupo até agora invencível. É um grupo só de meninos, mas o Eli nunca fez parte. Eliezer, o cara mais viajado, mas não se estabelece ali. Sabe aquele cara que tudo acontece com ele? Monstros, sorte demais, azar demais. É o cara que autozoa, topa todas as brincadeiras... (..) Quem sai hoje não é você, não tinha nada a ver com você.

Ele continuou: "Quem sai hoje tinha muita torcida. Adorei cada interação. Você é uma pessoa tão disciplinada, correta, educada. Você teve que lutar para fazer as pessoas entenderem seu jogo. Você explica muito bem as coisas, nunca se intimida (...) Você sai daqui com uma baita vitória pessoal".