Último lollipop, Eliezer é eliminado com 65,76% do BBB22

"Arthur, DG ou Eli. Agora um pode tirar o outro do jogo. Arthur e Eli se aproximaram como nunca na reta final. Eli e DG estão conectados nem quando percebem. Lá atrás, viveram juntos a vergonha de desperdiçar votos...Agora, um pode tirar um do outro. Agora uma trajetória vai ser interrompida. Quem vai morrer na praia?", disse o apresentador Tadeu Schmidt durante seu discurso antes de anunciar a eliminação de Eliezer.

Eliezer foi eliminado com 65,76% dos votos do público, na noite deste domingo (24), do BBB22. Ele era o último sobrevivente do Lollipop e enfrentou o paredão contra Arthur, que teve 21,15%, e DG que recebeu apenas 13,09% dos votos do público.

