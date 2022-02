Tiago reflete sobre estar no BBB22: 'estou na emissora concorrente'

"Estou na emissora concorrente. E como as pessoas se colocam nesse lugar de concorrente? Imagina para mim o quanto é estranho esse lugar? E eu acho que é importante eu fazer esse movimento. Por isso que eu queria tanto estar aqui. Porque eu quero justamente desmistificar esse lugar", refletiu o neto de Silvio Santos, do SBT.

Tiago Abravanel conversou com Lina e Arthur na área externa da casa, nesta terça-feira (22), sobre ser artista e estar no BBB22.

