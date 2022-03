Tiago Abravanel é retirado da vinheta do 'BBB' após desistência

O brother também foi apagado do site oficial do programa. Ele arrumou suas malas, se arrumou e se despediu da casa, passando pelos diversos cômodos.

Após apertar o botão da desistência do BBB22, o ator Tiago Abravanel foi retirado da vinheta, nesta terça-feira (01), do BBB 22. Maria, que foi expulsa da atração, ainda faz parte da abertura.

