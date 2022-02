Tiago Abravanel desabafa sobre relação com Silvio Santos: 'nunca foi numa festa de aniversário minha'

Tiago Abravanel contou sobre sua relação com Silvio Santos em conversa com Rodrigo e Laís no BBB 22. O ator deixou todos surpresos ao revelar que não tem uma boa relação com a família do avô.

"A minha relação de família com o lado da família do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve, mas já me machuquei muito", disse o ator.

Ele também relembrou que o apresentador do SBT só foi no aniversário de 1 ano dele. "Imagina eu no colégio... quando tinha festa na minha casa, os pais dos alunos ficavam esperando para ver se o Silvio Santos estava na festa ou não estava. E as pessoas não imaginam que, tirando meu aniversário de 1 ano, que tem foto dele comigo no colo, meu avô nunca foi numa festa de aniversário minha. E eu não o julgo por isso. Pelo contrário. Podem ser as circunstâncias da vida, a quantidade de trabalho, mas principalmente a falta de relação", explicou.