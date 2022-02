Tiago Abravanel compara Arthur com Rodrigo após paredão no BBB22

Após a formação do paredão neste domingo (06), Arthur Aguiar conversou com Tiago Abravanel sobre ter sido indicado pela líder Jade.

"Uma coisa que eu vi as pessoas falando e que talvez isso faça algum sentido de ela pensar é o fato de você se sentir ameaçado pela casa. Você fez com que o seu pensamento não parasse de ser outro além do jogo. E aí, você se colocou em um lugar muito parecido com o Rodrigo, que você criticava tanto", disse o neto de Silvio Santos.

"O que eu sinto é que todo mundo da casa começou a pensar dessa forma", continua ele. Mas Arthur rebate: "Tudo bem, pode ser um motivo, mas nesses dois dias que eu estava de Monstro, eu nem falei nada. Única pessoa que conversei foi você".

"É, mas pode ser de antes", observa Tiago. O emparedado, então diz: "Aqui é um jogo". Mas o paulista explica: "A gente tem proximidade com você, a gente conversa com você sobre tudo. Quem não tá próximo de você e, às vezes, ouve a maneira que você coloca as coisas, quando você fala de jogo, pode entender e encarar da mesma forma que a gente encarava o Rodrigo".