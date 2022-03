Tadeu 'tira onda' com lollipopers no paredão: 'pelo menos um vai voltar'

Tadeu Schmidt aproveitou os últimos minutos do programa de hoje para desejar sorte aos emparedados e brincar com os integrantes do Lollipop do "BBB 22" (TV Globo). Boa sorte a todos e nesse momento de tanta tensão, pelo menos eu tenho alguma coisa a dizer para o pessoal do Lollipop, Dessa vez alguém vai voltar do paredão. Tem que ver o lado positivo das coisas, né?.

"Eu tenho uma coisa pra dizer pro pessoal do Lollipop: dessa vez alguém vai voltar do Paredão!"



O Tadeu, gente #BBB22 pic.twitter.com/joMIbpEk3y — TV Globo (@tvglobo) March 21, 2022

O apresentador lembrou que até o momento nenhum integrante do cômodo voltou de um paredão. Entretanto, como na berlinda dessa semana estão Eliezer e Laís, com certeza um dos dois irá permanecer no game. Com a brincadeira, Laís respondeu: "Pelo menos isso né, Tadeu?" já Eslovênia riu, mas assim que o apresentador se despediu ela disse que ficou triste com o comentário.