Tadeu Schmidt agita web ao imitar piscadinha de Lucas; vídeo

Tadeu Schmidt garantiu a risada do público no início da edição ao vivo do "BBB 22" (TV Globo) de hoje.

GENTE O TADEU FAZENDO A PISCADINHA KKKK MUITO MELHOR Q O BARAO #BBB22 pic.twitter.com/aWDcNAjBl2 — Drii(@ninadrii) February 19, 2022

O apresentador abriu o programa comentando a liderança de Lucas e, antes do VT sobre a prova de ontem, fez questão de fazer a "piscadinha" com o braço levantado — marca registrada do estudante de medicina. "Desde ontem, temos uma nova liderança. Lucas Bissoli, o nosso 'barão da piscadinha', se tornou o primeiro pipoca a vestir o roupão do líder", disse Tadeu.

