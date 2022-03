Tadeu elogia finalistas após quase 24 horas em prova de resistência

"Também foi lindo ver a Natália dizendo: 'Desistir não é uma opção'. O Lucas embaralhando as palavras e dizendo: 'Eu não consigo desistir!'. E o P.A dizendo: 'Eu fico mais 48 horas'. Todo mundo no limite do corpo, mas vocês mostraram que iriam longe. Mas a disputa precisou terminar", disse o apresentador.

