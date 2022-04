Sem prova bate-volta, paredão é entre DG, Eslovênia e PA

Na sequência, o Líder da semana, Gustavo, precisou definir quem iria para o Paredão entre os dois brothers do Castigo do Monstro. Entre Arthur Aguiar e Paulo André, Gustavo escolheu Paulo André. "Pensando na dinâmica da casa, eu vou em Paulo André, porque achei que seria o mais votado por todos", justificou.

A noite começou com Jessilane dizendo que daria o colar do Anjo para Linn da Quebrada. No entanto, ela acabou descobrindo que o Anjo era autoimune. Desta forma, ela não pode ser votada pelo líder e nem pela casa.

