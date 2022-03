‘Se eu não tivesse ficado com o Gustavo, já teria ido pro Paredão’, diz Laís

Diante da ‘queda do Lollipop’, Laís Caldas reconheceu que provavelmente deve a sua permanência no BBB 22 ao affair que engatou com Gustavo.

A médica afirmou isso após Lucas passar a ‘filosofar’ sobre como os rumos do jogo seriam diferentes se outras coisas tivessem acontecido no começo, citando como exemplo se Eslovênia tivesse ficado com Eliezer.

Laís deu outro exemplo, falando se tivesse ficado com Rodrigo Mussi, segundo eliminado do programa, com quem a médica chegou a flertar.

Depois, ela refletiu sobre Gustavo, que saiu da Casa de Vidro: “por exemplo, se eu não tivesse ficado com o Gustavo, eu já teria ido pro paredão e talvez nem estaria aqui. Porque ia ser Arthur, DG e Gustavo votando em mim.”

Lucas: “O amor constrói pontes indestrutíveis”

Laís: “e salva até no jogo”.

Para quem não lembra, logo que Gustavo entrou no programa pela Casa de Vidro, Laís brincou que se precisasse iria beijar o brother para se salvar do paredão.

Gustavo entrou com o foco de movimentar o jogo e eliminar “as plantas” e quem ainda não tinha ido ao paredão. Depois que os dois ficaram, o brother passou a defender a sister com unhas e dentes.