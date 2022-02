Scooby se revolta após PA ser indicado ao paredão: ‘Unido é o car****’

O paredão do BBB22 foi formado neste domingo (20) e Brunna, Paulo André e Gustavo estão na disputa pela preferência do público. Entretanto, Scooby ficou revoltado com a indicação de PA que foi votado por Linn da Quebrada, Tiago Abravanel, Jessilane e Natália.

scooby ta certo mas vcs n tão preparados pra essa conversa pic.twitter.com/bVlGHYp4EU — natinho (@nattentacion) February 21, 2022

"Só funciona com a gente essa falsidade. Ficaram botando na nossa cabeça que 'ah, não, eles agora estão unidos, tá todo mundo unido', unido é o c******, irmão. Na primeira oportunidade que tiveram de bater na gente, tá aí, o P.A. tá aí, e de repente vai embora", desabafou o surfista.

"O grupo da Lina poderia ter ido em outro quarto?, perguntou PA. "Podia, inclusive, a gente poderia ter ido nelas. Esse é o ponto", disse Arthur.

"O DG está há cinco dias 'ah não, porque conversei com as meninas, que não vão votar mais na gente, que a gente vai se unir, que estão com a gente'. Na primeira oportunidade botaram a gente, irmão". reclamou Scooby.

"Tiveram a oportunidade de botar alguém do outro lado, que votam, tanto que votam que botaram ela [Jessi]. Ela foi pelo outro quarto. Ninguém daqui foi pelo outro quarto", pontuou Arthur. "Vacilação mesmo", concordou Lucas. "É isso, mano. Pra aprender mesmo", finalizou o surfista.