Scooby se garante no TOP 5 e é o novo líder no BBB22

Scooby venceu a prova do líder, na noite deste domingo (17), e garantiu vaga no TOP 05 na reta final do BBB22. Com a vitória, ele levou para casa o prêmio de R$ 11,8 mil.

Começa a Prova do Líder Azul Seguros! Hoje os brothers vão ver que nem tudo é perrengue, dá pra assinar @azul_seguros e ter um seguro de carro na medida. #RebeBBB #AzulSegurosNoBBB #BBB22 #Publi pic.twitter.com/N77vvngu4Q — Big Brother Brasil (@bbb) April 18, 2022

Antes de iniciar a disputa, o apresentador Tadeu Schimidt explicou as regras aos participantes. "Atenção para as regras da prova: é um jogo de tabuleiro. Na sua vez, um dummy vai até você para fazer um sorteio. Na urna, temos fichas com um, dois ou três carrinhos. Que correspondem ao número de casas que você deve andar. Se tirar o X, permanece onde está. Nas casas com "assinou Azul Seguros", você tem a proteção completa com a qualidade de serviços da Azul. Caiu numa delas, diga qual é o benefício para a gente, pega o cartão, leia, mostre e guarde na lateral do carrinho. Se cair em "bônus do corretor", você avança mais duas casas. Tem também as casas " Sem Azul seguros". Se cair numas delas, você tem um problema. Leia para gente qual é e veja o que acontece. Quem chegar ao fim do tabuleiro primeiro é o novo Líder. E ainda leva os valores acumulados em seus cartões mais R$ 10 mil e um ano de Azul Seguro Auto".