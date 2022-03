Scooby conta para Eli sobre prova de resistência: 'Vai durar 24h ou mais'

O surfista, então, explicou que deixou a prova porque precisar ir ao banheiro. "É isso. Eu tava com muita vontade de fazer xixi. Falei: 'não. Vou ficar de boa'. Assim, a prova começou meia-noite e deve ter umas quatro horas e meia. Falei: 'se a galera for fica mais 20 horas, eu não vou aguentar'. Pô, eu não vou ficar me matando sendo que a galera está muito bem e vão ficar mais 20 horas. Falei: 'de boa também. Já fiquei duas semanas no VIP'", detalhou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.