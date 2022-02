Scooby bate boca com Bárbara: 'quer me irritar mais?'

Em uma conversa na madrugada desta segunda-feira (14), Pedro Scooby revelou que não tem aliados no BBB22.

"Não tenho aliança, não tenho estratégia, não tenho coisa nenhuma. Eu tenho amigos. Amigo? Tenho meus amigos. Se tiver que proteger alguma hora eles, vou proteger assim: ganhar o Anjo, e dar para o meu amigo, ser Líder, vou lá e dou para o meu amigo. Se tiver uma disputa de não sei o que e tem dois, eu vou defender o meu amigo. Estou no Paredão e tenho que puxar um, eu vou puxar meu amigo. Assim que eu vou defender os meus amigos".

Bárbara rebateu o surfista. "Mas sabe o que os teus amigos são? As tuas alianças". "Não é, porque eu não fico negociando com os meus amigos 'vamos votar em tal pessoa?'", discorda Pedro Scooby.

A sister insistiu. "Por isso que, às vezes, não basta só tu ter estratégia se tu não tem amigos. Se tu tem os dois, legal. Agora, se tu só tem estratégia e faltam os amigos, tu vai falar com um falar com um monte de gente que pode até gostar de ti mas não vai te defender". "Mas nesse jogo, isso não depende. O Arthur é o mais estrategista e está no Paredão", disse Scooby.

Os dois se desentenderam e Bárbara tentou amenizar. "Eu estou falando bem de ti. Tu não está entendendo? Estou falando que é bom tu ter amigo. Tu não está entendendo mesmo". "Os mais estrategistas, Arthur e Bárbara, os dois no Paredão. Que estratégia é essa? A estratégia dos outros está tudo falha, tudo falhando nas estratégias", pontuou Pedro Scooby.

"Meu amor, mas a gente foi para o Paredão com um voto, a gente não foi pela casa", explica Bárbara. "Já estou no Paredão, tu que quer me irritar mais?", perguntou a sister.