Scooby bate boca com Arthur após formação do paredão: 'tá putinh*?'

Scooby ficou irritado com Arthur após a formação do paredão, neste domingo (17), no BBB22. Ele não gostou de ouvir o ator reclamando que foi o mais votado entre os seus amigos na última berlinda.

TRETA DA MADRUGA! O motivo? Afinal, o paredão falso conta ou não conta?



Scooby: "Tá p*tinho? Quer brigar?"



DO NADA. #BBB22 pic.twitter.com/m98g2mRevS — Splash UOL (@Splash_UOL) April 18, 2022

"Do nada tu tá bravo? Tava bem com a gente o dia inteiro! Tu tá putinh* do nada? Quer brigar? Quer discutir?", questionou Scooby. "Ué, se quiser a gente discute, pô", rebateu Arthur.

"Não estou bravo. É que vocês estão entrando num mérito nada a ver", acrescentou o ator. "Está tudo bem. O teu paredão valeu então e está tudo certo", tentou minimizar Scooby.

"A gente não chegou lá e falou: 'desculpa, vamos seguir do jeito que é bom'. Está tudo certo e vamos embora", completou. "Então, mas o assunto não voltou?", indagou Arthur. "O DG não estava no Paredão com você?", perguntou Scooby. "Fui eu que levantei o assunto de novo?", questionou o ator.

DG e PA tentaram acalmar os ânimos dos brothers.