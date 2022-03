Salvar Laís? Gustavo planeja se ‘sacrificar’ no Bate e Volta para ir com Eliezer ao paredão

Gustavo revelou neste domingo (20) que poderá tentar uma manobra arriscada no Bate e Volta, fazendo de tudo para não vencer na prova, caso Eliezer dispute com ele.

Estratégia de milhões Gustavo falou que se for pro bate e volta com eli e uma outra pessoa, ele faz de tudo para a outra pessoa se salvar e ir ele, Laís e eli pro paredão, ele acha que assim tem mais chances de eli ser eliminado #BBB22 pic.twitter.com/8X3AZHQ9LF — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) March 20, 2022

O brother acredita que em um paredão dele com Laís e Eliezer, há mais chances de Eli sair. "Se eu for pro Bate e Volta eu, ele [Eli] e mais um, eu faço de tudo pra esse mais um sair, eu me boto no paredão junto com a Laís e com o Eli", disparou.

Pedro Scooby zoou o colega na sua defesa de Laís: "Nossa, declaração de amor, papai". Gustavo explicou que acha que Eliezer tem mais chances de ser eliminado num paredão com o casal.

Laís está praticamente “garantida” no paredão de hoje, já que o Líder Arthur tem a sister como principal alvo e já disse que votará nela. Gustavo foi emparedado desde a quinta-feira, na dinâmica dos eliminados do BBB22. O brother já deixou claro que quer enfrentar Eliezer no paredão.

Gustavo ainda não sabe, mas o indicado pelo líder tem direito a contragolpe, dessa forma, Laís deve indicar alguém direto ao paredão quando for indicada por Arthur.