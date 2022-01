Rodrigo e Lucas se desentendem no BBB 22: 'O Arthur te induziu'

"Não, eu não fui induzido. Eu fui falar com o Scooby que eu votei nele porque eu não consigo comer, almoçar e jantar e trocar ideia com a galera sendo que eu votei nele, tá lidado? Eu não consigo, é uma questão minha. Se você consegue, beleza, eu não consigo", rebate Lucas.

Rodrigo e Arthur se desentenderam ao falarem sobre as opções de voto no BBB 22. O gerente comercial já deixou claro que está no reality para jogar, mas encontra dificuldades em fechar aliados.

