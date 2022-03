Rival de Arthur no BBB22, Laís revela se mudou de opinião sobre brother

"Eu não tenho nada contra o Arthur. Lá dentro, era o jogo, e nós dois tínhamos lados opostos do jogo, é só isso. Vamos saber separar as coisas", respondeu Laís.

Depois de ser eliminada do BBB22, Laís voltou a usar as redes sociais e abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seus seguidores e falar sobre sua trajetória no programa.

