Prova do líder é de resistência e vencedor garante vaga no Top10 do BBB22

Chegou o tão esperado momento para muitos! O vencedor da Prova do Líder do BBB 22 desta quinta-feira, 24/03, além de conquistar o poder de indicar alguém direto para o Paredão e ter a imunidade para mais uma semana, também ganha a honraria de estar no famoso Top 10 da edição. Com mais de 60 dias de confinamento e a um mês do fim do Big Brother Brasil, a ansiedade bate nos brothers e sisters sobre a trajetória dentro do programa, principalmente naqueles que ainda não conquistaram a liderança.