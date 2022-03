Prova de resistência terá limite de 24h para definir novo líder

Vai funcionar da seguinte forma: os competidores que já foram eliminados serão reunidos na sala para um sorteio com os produtos (jogadores) que ainda estão no carrossel.

Embora essa seja 'uma prova de resistência raiz' como definiu Boninho, o diretor do "BBB 22" (TV Globo), ela não deve superar o prazo de 24 horas. Já com os confinados disputando a nova liderança, Tadeu Schmidt avisou ao público que se existirem competidores até o programa de amanhã na campo de prova, o novo líder será definido por um sorteio.

