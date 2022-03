Prova de resistência do BBB22 entra para ranking das mais longas

10º. O BBB 17 entrou no ranking com 19 horas de prova após uma disputa acirrada entre Emilly, que foi a vencedora da edição, e Rômulo.

4º. Thelma venceu a prova de resistência com 26 horas e 25 minutos de duração, na edição do BBB 20.

A prova de resistência, que definiu Lucas como líder com quase 23 horas e 51 minutos, entrou para o ranking das provas com maior tempo de duração da história do BBB.

