Prova de resistência definirá novo líder do BBB22; vídeo

A prova de resistência vai definir o novo líder do BBB22. Com exceção de Eliezer, que foi vetado pelo líder Scooby, todos os brothers participam da disputa. Além da liderança, o vencedor da prova vai ganhar R$ 20 mil em compras.

"Cada um de vocês representa um produto da Semana do Consumidor Americanas. A regra da prova é simples: é uma prova de resistência, vocês devem resistir. O carrossel vai começar a girar e vocês devem permanecer o tempo todo em suas posições, presos ao equipamento de segurança. A cada parada do carrossel, um produto vendido no app Americanas será escaneado e a sua oferta aparecerá no telão", explicou o apresentador Tadeu Schmidt.