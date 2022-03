Prova de resistência da semana não terá limite de tempo; vídeo

Começou a Prova do Líder @AvonBR Power Stay! Os brothers vão resistir à diversos efeitos do dia a dia, assim como toda a linha Power Stay! Vem votar pra escolher qual efeito eles vão encarar → https://t.co/XLC8B0s7AJ #VeioPraFicar #VemDeAvon #VemDeMake #RedeBBB #Publi pic.twitter.com/fDl3xQtSGq

A prova do líder é de resistência e não terá limite de tempo de 24 horas. A disputa começou ainda na noite desta quinta-feira (24) e o vencedor garantirá a vaga no Top10 do reality.

