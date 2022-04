PA se preocupa com eliminação de Arthur: 'mais uma que o moleque vai enfrentar?'

Os meninos chegaram no líder e começou o papo sobre a “eliminação” do Arthur. PA disse que tá preocupado por conta do discurso do Tadeu, pois não enxerga nada pontual que levasse a eliminação do Arthur, e pelo discurso foi algo muito pontual, e isso preocupou ele #TeamPA pic.twitter.com/b2PVriuHP8

Após a eliminação de Arthur no paredão falso, PA comentou com DG, Gustavo e Scooby sobre sua preocupação com o motivo que fez o brother ser eliminado.

