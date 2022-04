PA revela truque de Lucas para tomar banho no BBB22

Enquanto conversam na sala, Douglas Silva, Paulo André, Pedro Scooby, Jessilane e Linn da Quebrada olham as fotos do #FeedBBB e falam sobre os brothers que mais gostavam de aparecer na casa, os chamados "biscoiteiros". "O maior 'biscoiteiro' do BBB foi o Lucas, esquece", diz o surfista, que imita a "piscadinha" que virou marca do ex-brother. Paulo André, então, revela o truque do capixaba durante o banho:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.