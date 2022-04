P.A e Scooby têm desentendimento em fim de festa: 'você já é grandinho'

Paulo André e Pedro Scooby discutiram após a festa da madrugada deste domingo, ao relembrarem o desentendimento que eles tiveram mais cedo sobre desenho animado, em que o surfista chamou o velocista de “mimado birrento”.

Trecho da DR que PA e Scooby tiveram nessa manhã. #BBB22



— Central BBB • #BBB22 (@centralreality) April 10, 2022



P.A questionou Scooby tê-lo criticado assim na frente das ‘Comadres’ - Jessilane, por exemplo, já chamou o atleta exatamente de mimado e birrento durante um Jogo da Discórdia.

"Você deu munição para as minas", disse P.A, lembrando que o surfista já teve outras desavenças "públicas" com Tiago Abravanel e Lucas Bissoli. "Está bom. Não vou zoar você mais. Pode deixar", disse Scooby. "Não vou zoar em relação a isso", afirmou P.A, dizendo que preferia ser sincero ao expor seu ponto de vista.



P.A.: "O problema não é entre a gente. O problema é você verbalizar a mesma coisa que ela falou e dar munição para isso. Esse é o problema". Scooby: "Mas você entende que eu não te falei para magoar? Eu estava zoando!". P.A: "O problema é que você soltou um bagulho que ela soltou e agora é munição para ela. O lugar é esse. O problema não é esse. É tomar cuidado para você não soltar as paradas. Você já me zoou na frente de todo mundo e de boa. É um caso específico"

Scooby tentou finalizar a discussão afirmando que não vai repetir isso, mas pediu: “Você já é grandinho. Você tem que virar e me falar: 'Scooby, você viajou na hora que me zoou na frente das meninas' . Antes de dormir, P.A pediu desculpas ao surfista e disse “Te amo”, que foi retribuído também com um abraço.

Após mini DR durante a festa, PA e Scooby trocaram um "eu te amo" antes de dormirem. #BBB22
— Central BBB #BBB22 (@centralreality) April 10, 2022



