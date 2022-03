PA e Larissa têm DR após alfinetadas em jogo da discórdia

"Eu entrei aqui dentro e vi que as coisas eram totalmente diferentes lá de fora. Eu não poderia tirar minhas conclusões com opiniões lá de fora e, então, resolvi jogar da minha forma, e não da forma que o Gustavo [jogou]. Eu confesso que fiquei bem perdida no começo do jogo", revelou a influencer.

