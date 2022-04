PA desaba no choro após eliminação de Scooby e é consolado por brothers; vídeo

"O Pedro é muito especial mesmo, um cara que vou levar pro resto da minha vida, aprendi muito com ele. (...) "A gente se conectou muito... foi uma conexão muito forte. Tem seu texto também... Mas, sou muito grato a Deus por ter me deixado conhecer o Pedro Scooby. ", finalizou PA.

PA desabou no choro após eliminação de Scooby e foi consolado pelos brothers, na noite desta quinta-feira (21), no BBB22.

