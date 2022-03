PA critica Lina após ser indicado ao paredão: 'jogou sujo'

"Ela justificou que eu tirei duas pessoas do VIP, mas, na hora, ela mesma riu da situação", disse o atleta olímpico ao relembrar o castigo do monstro, que colocou Lucas e Eslovênia na Xepa.

Logo depois que o programa acabou, PA desabafou sobre a indicação de Lina. Depois de dizer que a artista jogou sujo, falou: "O discurso dela tava perfeito. Mas, ela usar "tirou duas pessoas do meu VIP", p*rra! Tava rindo do bagulho aqui!" O que vocês acham? #BBB22 pic.twitter.com/CCfd14UTi0

No quarto grunge, PA criticou o discurso de Lina ao indicá-lo ao paredão, na noite deste domingo (27), no BBB22.

