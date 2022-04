No TOP 4 do BBB22, brothers comemoram fim da xepa

Durante o programa de hoje, o apresentador Tadeu Schmidt avisou que a xepa chegou ao fim. Ao ouvirem a novidade, os participantes comemoram e se abraçaram. "Pelo menos isso! Pelo menos essa felicidade no dia de hoje!", comentou Eli. "Estamos no vip!", gritou DG.

Com a final do BBB22 marcada para a próxima terça-feira (26), Arthur, DG, Eliezer e PA vão poder curtir os últimos dias de confinamento no VIP.

