Natália tem crise de choro: 'Eu estou com muito medo de não conseguir...'

"Saudadezinha. Da minha mãe, as pessoas que eu amo... Eu estou feliz de chegar tão longe. Nunca imaginei que eu fosse chegar tão longe. Eu estou com muito medo de não conseguir...", disse Natália.

Natália teve uma crise de choro e foi consolada por Lina durante a festa do líder no BBB22. Ela afirmou que estava sentindo saudades da família.

