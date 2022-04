Natália revela que gostaria de ter 'ficado' com Lucas no BBB22

No Quarto do Líder, Natália e Eliezer conversam enquanto Jessilane pega no sono no BBB 22. Lá, a mineira fala sobre as relações que teve dentro da casa, principalmente as amorosas. Ela afirma que pensou em ter alguma coisa a mais com Lucas, mas que preferiu ficar apenas pela amizade.

Natália diz: "Não achei que fosse me pegar tanto aqui dentro do programa. Pra mim, ia tirar de fichinha. Quando eu entrei e me vi já na primeira semana nervosa... Eu falei 'caraca, o que eu vou arrumar dentro dessa casa?' Eu vi que não tinha ninguém, fiquei chateada. E agora? Já estava todo mundo de casalzinho."

Sobre os brothers disponíveis, ela comenta: "Rodrigo é meu amigo, nunca ia imaginar isso com ele. O Lucas era meu amigo também...".

"Mas você queria ter uma situação com o Lucas, né?", questiona Eliezer. Natália concorda: "Queria, mas tinha medo de estragar nossa relação de amizade. Eu comentei com várias pessoas na casa para ele entender que eu não estava interessada nele."

"Eu lembro de uma cena na piscina que você estava entrelaçada com as pernas nele...", relembra Eliezer.

"Foi no dia da festa que ele ficou com a Eslô. Eu estava envolvida, gostei dele...", afirma a mineira.