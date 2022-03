Natália fala sobre amizade das Comadres: 'Preciso saber ter um autocontrole'

Scooby ouviu atentamente, e Natália continuou: "Hoje consigo definir até onde posso ir e o que falar. Por exemplo, quando vejo que Jessi aumenta a voz, também acabo aumentando pelo meu jeito. Agora, preciso saber ter um autocontrole. Preciso muito encontrar aqui dentro esse meu equilíbrio. Às vezes, estou tranquila e, do nada, já vou lá no mil".

Em noite de festa do líder no BBB22, Natália conversou com Scooby sobre a amizade dela com as comadres, Lina e Jessi.

