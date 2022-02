Natália diz que Maria falou 'bem feito' após acertá-la na cabeça com balde

"Ela falou 'bem feito', na hora que eu falei assim, 'mas pode pegar no negócio e tal?' Meu microfone molhou e tudo. Aí ficou um silêncio", relembrou Natália. "Mas não foi por causa do microfone?", questionou Arthur.

Durante uma conversa com Douglas e Arthur, na madrugada desta terça-feira (15), a Natália falou voltou a falar sobre a suposta agressão com o balde envolvendo a Maria durante o jogo da discórdia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.