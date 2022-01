Natália chora e ameaça desistir do BBB22 após flagrar beijo de Eslo e Lucas; vídeo

Minutos depois, ao ser consolada por Jessilane e Naiara Azevedo no quarto, Natália revelou os motivos de ter ficado chateada com Lucas. "Ele é meu amigo e eu fiquei magoada por ele beijar uma pessoa que não gosta de mim", confessa.

A Natália chorou ao flagrar o beijo entre Eslo e Lucas durante a festa do líder Douglas Silva na madrugada desta quinta-feira (27) no BBB22. Abalada, a sister abandonou a festa e foi para a sala da casa e ameaçou ir embora do reality.

