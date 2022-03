Natália acusa Lina de estragar relacionamento com Eli e bate boca com Jessi

Depois do surto de Eliezer, Natália ainda se desentendeu com as amigas Lina e Jessilane. A mineira acusou Linn da Quebrada de a expor na frente de Eliezer, ao chamar o brother para dizer que a sister acha que ele é ‘boca aberta’ e que estava expondo as estratégias para os adversários.

Depois da confusão com Eli, Nati disparou: “Sai de perto de mim”, quando Lina tentou se aproximar. Jessilane tentou falar com Natália, mas a sister também disse que não quer conversa com Lina e acusou a sister de destruir o seu relacionamento com Eliezer.

Natália: "Ela [Lina] falou tanto que ia acabar com nosso relacionamento, que ela conseguiu."

Jessilane: "Nossa, Natália, acho que você já tá levando pra um lado..."

Mais tarde, Jessi e Nati bateram boca com direito a xingamentos por parte da mineira. Confira:

"Vai se ferrar." (Natalia)

"Meu sonho mesmo era me ferrar, graças a Deus nao to conseguindo fazer isso." (Jessi)

"Deixa de ser trouxa, menina. Cresce. Idiota." (Natalia)

"Brigada, viu Natalia." (Jessi) #BBB22 pic.twitter.com/JRuzTBi1kv — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 27, 2022

"Nao vou mais conversar com ninguem." (Natalia)

"Amanha é outro dia." (Jessi)

"Amanha nao vou conversar com mais ninguém." (Nati)

"E vai conversar com quem?" (Jessi)

"Com ninguem." (Natalia)

"Tá bom, Arthur." (Jessi)

"Posso virar, e aí?" (Nati)#BBB22 pic.twitter.com/Nz9113CM8A — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 27, 2022

Lina e Jessi desabafam sobre mais uma briga com Natália. Elas estão exaustas.#BBB22 pic.twitter.com/OfExtJFcrj — #HITOU (@hitounaweb) March 27, 2022