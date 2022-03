Natália aconselha Lina após prova de resistência: 'Não deixa ninguém diminuir sua conquista'

"Você foi merecedora. Não quero que você fique pensando assim: 'Ah, me deram a liderança'. Não, você mereceu, ficou lá até aquele horário. Você acha que, se você tivesse saído no início, eles iriam falar: 'Vou dar a liderança pra Linn?'. Claro que não. Você aguentou, segurou o tranco, você se doou, chorou, você foi a mulher incrível que você é. Eu não quero que você aceite as pessoas diminuírem a sua conquista", afirmou Natália exaltando Lina.

Natália, então, continuou: "Você não ganhou simplesmente porque os meninos pularam, você ganhou porque você é merecedora, porque você aguentou até aquele momento. Talvez eles não iriam aguentar mais e decidiram realmente falar uns com os outros, por exemplo, um talvez não iria aguentar, iria sair, aí, ao invés de um só sair, se comunicou com o outro para todo mundo sair e te dar essa oportunidade".

Natália conversou com Lina sobre a vitória da sister na prova de resistência que durou mais de 17 horas no BBB22. "Posso te pedir uma coisa? Não deixa ninguém diminuir sua conquista, tá?", pediu Natália. Lina respondeu que estava reflexiva. "Estou pensando muito nessa decisão dos meninos".

