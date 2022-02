Naiara Azevedo se despede do BBB22 com 57,77% dos votos

"Hoje vou ser direto como nunca. Arthur, você não passou nem perto de sair. Pode relaxar (...) Fica tranquilo, você fica. A disputa fica entre Douglas e Naiara. Dá para fazer um monte de análises. Para vencer o BBB, tem que fazer o óbvio: tem que querer muito. Tem que se entregar totalmente aí dentro, parar de ter medo aqui fora. Não dá para ficar de bobeira no BBB. Não dá para falar que está feliz com o Paredão... Não dá para desperdiçar voto.", disse o apresentador Tadeu Schmidt durante seu discurso.

A cantora Naiara Azevedo foi a terceira eliminada do BBB22 com 57,77% dos votos em uma disputa acirrada com Douglas Silva que recebeu 38,96% dos votos. Além deles, Arthur Aguiar também estava na berlinda e ficou com 3,27%.

