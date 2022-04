Mumuzinho e Kevin O Cris agitam noite de festa no BBB22

Já Kevin O Cris animou os participantes com os hits 'vamos para gaiola', 'evoluiu', além de canções em parceria com Orochi e Filipe Ret.

Durante o show de Mumuzinho, o cantor mandou beijo para Alcione após imitá-la ao cantar "Você me Vira a Cabeça": "Beijos Marrom". Em seguida, ele também imitou Alexandre Pires e Dodô, vocalista do Grupo Pixote.

Os brothers foram surpreendidos na noite desta quarta-feira (20) com o show de Mumuzinho e Kevin O Cris no BBB22.

