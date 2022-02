Maria fala pela primeira vez após expulsão do BBB22

Maria participará do Domingão do Hulk neste domingo (20).

“Que vocês fiquem sempre com a imagem positiva de tudo que eu fiz de bom, e os erros, eles acontecem, mas eu sei que eles não me definem. Se essa era a maior preocupação de vocês, eu tô ciente e tô lidando com isso. Um beijo, obrigada por todo apoio, todo carinho, todas as mensagens, tudo de bom que vocês estão falando. O resto, vocês já estão ligados como é meu jeito, então estamos aí também. Estamos aí resolvendo. Valeu, valeu”.

“E aí galera, minhas 'mariconas', meus queridos e minhas queridas que me acompanharam aí nessa trajetória muito doida que é o 'BBB' e que tá sendo o 'BBB 22'. Só quero passar pra dizer que tá tudo bem na medida do possível. Tô tentando entender como tá o mundo aqui fora, porque a gente entra numa imersão e sair é uma coisa diferente. Até porque a gente sai muito diferente. É isso, bola pra frente, vida que segue, o jogo lá dentro também. Mas aqui fora minha vida continua e eu espero poder continuar mostrando a Maria autêntica que fui lá dentro”, disse.

Expulsa do BBB22 por agressão, Maria falou pela primeira vez sobre o episódio em um vídeo divulgado hoje nas redes sociais do reality.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.