Maíra Cardi desdenha de Laís, do BBB22, após ser processada: ‘falsa, sim’

“Desculpa, a garota entra no maior reality do Brasil, faz intriga e fofoca o tempo todo, fala mal de todo mundo, na frente de quem ela não gosta sorri e finge amizade e quem tá assistindo não pode opinar? Uai gente, então vai processar metade do Brasil, desculpa. Só para ela ter mais uma prova para o processo vou facilitar a vida dela mais uma vez ‘FALSA SIM’ quanto preciso pagar para continuar com minha opinião? Onde assino?”, escreveu Maíra, que participou do BBB9.

Maíra Cardi não se intimidou ao saber que a equipe de Laís, do BBB22, estava movendo um processo contra ela por calúnia, injúria e difamação e desdenhou da sister no Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.