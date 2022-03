Mãe explica porque Gustavo, do BBB22, tomou hormônio para parar de crescer

Quando era adolescente, Gustavo Marsengo, hoje participante do BBB22, precisou tomar hormônio para não passar dos dois metros.

A mãe do participante, Sandra Batista, explicou melhor os motivos: "Quando ele começou a crescer fora da curva, eu o levei ao médico para ver. Ele fez a projeção, Gustavo ia chegar a 2,15 m. Então, disse: "Mãe, não quero ser gigante". Ele não sofria bullying ou pelo menos eu não soube. Ele se assustou assim como aconteceu comigo ao ouvir o médico falar dessa altura", disse ela ao jornal O Globo.

"Ele ainda fez psicóloga e falou que talvez até pudesse ser uma boa porque jogava vôlei, mas na época decidimos juntos que ele tomaria hormônio para frear o crescimento", explicou Sandra.

No BBB22, Gustavo comentou o assunto em outro momento com brothers: "Tomei hormônio para parar [de crescer]. Não que eu me arrependa, porque assim né... Eu tinha 14 anos, tinha 1,70 m na época. Era uma época que uma agência de modelo lá me descobriu e os caras fizeram minha cabeça, falaram: 'Não, você está muito alto'. Daí eu fui no médico endocrinologista e ele falou: 'Ó, cara, você não tem nenhuma disfunção hormonal, só que você vai ser muito grande. Teu mínimo é 2,05 m e teu máximo é 2,15 m. Você vai ficar com uns 2,10 m, 2,11 m'"

Gustavo tem 1,95 e conta que sente que está na sua altura ideal. Na época, ele pensou: "Se eu parar com 1,95 m está bom". “Ele tomou o hormônio por um ano ou um ano e meio, e parou onde queria", disse a mãe.