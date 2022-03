Lucas se defende após jogo da discórdia: 'não gosto de discutir'

"É que eu não estou no Paredão. Não quero briga com ninguém. Não é pipocar. É que eu não gosto de discutir. Falaram que sou influenciável? Como sou influenciável? Se não jogo o jogo de ninguém? Esse Paredão vai dar muitas respostas....", reflete o brother.

No Quarto Grunge, Lucas e Eslovênia conversam após o Jogo da Discórdia. A sister fala sobre a forma do brother impor seu discurso aos outros participantes. Para ela, o jeito de Lucas pode soar como se o jogador estivesse "pipocando" no BBB 22.

