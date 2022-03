Lucas fala sozinho sobre decisão de dar liderança para Arthur: 'me sentiria egoísta'

Lucas foi para academia e ficou falando sozinho sobre a prova do líder, com quem competiu em dupla com Arthur, mas "abriu mão" para que Arthur fosse coroado.

Mostrando não ter pena nenhuma da adm, Lucas levantou para se alimentar e refletir um pouco. Disse que não se sentiria bem se não abrisse mão da liderança para deixar Arthur ser líder. #TimeBissoli #bbb22 pic.twitter.com/R4yQtP6GFc — Lucas Bissoli (@LucasBissoli_) March 18, 2022

"Vamos lá. Líder Arthur, vamos ver como eu enxergo isso", começou o brother. "E mais uma vez como gosto de todos aqui e não vejo ninguém como oposição a mim e em nenhum conflito direto, o Arthur, por a gente ter tido uma aproximação e, enfim... Ter se afastado. Mas, sei lá, não guardo rancor, não guardo mágoa. Mas eu me sentiria muito egoísta. Aí sim: qual é o preço de pegar mais uma liderança? Ser o que tem mais lideranças, sendo que eu me sentiria uma pessoa... Não ruim, porque é o jogo. Mas naquele momento eu me sentiria egoísta, e egoísta é uma coisa que eu não sou", concluiu Lucas.