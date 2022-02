Lucas e Eslô se 'casam' em festa do líder no BBB22; vídeo

Em seu discurso, Tiago anunciou a união entre os participantes: Uma menina que traz simpatia, alegria, espontaneidade. Do outro lado, o cara que se joga, que acredita na vida, nos desafios, nas transformações, e que traz esse encontro de maneira tão singela. Apesar das desavenças e dos percalços que o jogo nos trouxe, isso fez com que vocês se conectassem de um sentimento muito simples.

Durante a festa do líder do "BBB 22" (TV Globo), Lucas e Eslovênia aproveitaram o clima de "casamento em Las Vegas" e selaram a união. O "casório" dos dois foi comandado por Tiago Abravanel.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.