Lucas dispensa roupa da produção do BBB 22 e fica só de roupão em festa

Parece que a liderança no BBB 22 é tão importante pra os brothers, que na festa deste sábado (19), no programa, o líder da semana decidiu dispensar a roupa cedida pela produção e permaneceu com o roupão.

O início da festa foi comandada pelo cantor Thiaguinho, e depois as músicas ficaram por conta do DJ do programa.

Lucas então, foi até o quarto do líder e colocou o roupão, depois desceu para curtir a festa.