Luan Santana surpreende e canta para Eslovênia; vídeo

Eslovênia, a 11ª eliminada do BBB22, foi surpreendida na madrugada desta segunda-feira (04) com um vídeo especial de Luan Santana. Ele cantou uma versão do hit "Morena" para a ex-sister, e também mandou um recado.

"Não poderia ficar de fora desse Bate-Papo, vim aqui para mandar um beijo para vocês duas. Eslovênia, a Rafa curtiu o aniversário dela no meu show. Então falta você ir conferir o meu show, estou te esperando. Está mais que convidada", diz o cantor.

Eslovênia fica surpresa com o presente e com o convite e, com as mãos no rosto, exclama:

"Ai, meu Deus! Era a minha vida todinha, gente. Luan, um beijo! Eu quero ficar vendo ele todo dia, se possível. Estou me tremendo, minha gente... Estou passada!".