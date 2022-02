Linn, Jessi e Natália se desentendem após formação do paredão; vídeo

Linn da Quebrada, Jessilane e Natália se desentenderam na madrugada desta segunda-feira (14). Linn afirmou que estava sendo maltratada por Nat que rebateu as acusações.

Treta entre as comadres Natália, Jessi e Linn. Lina saiu da conversa. pic.twitter.com/cqohllJzRD — (@ha_vids3) February 14, 2022

"Eu não tô te tratando mal, Lina. Tô assim porque eu tô no Paredão. Eu tô com você da mesma forma que eu tô com a Jessi. Eu tô te tratando mal, Jessi?".

"Eu já me acostumei com esse seu jeito, não que seja algo positivo. Lembra o que a Naiara te disse?", disse Jessi ao relembrar uma das últimas conversas que o grupo teve com Naiara Azevedo.

Linn finalizou a conversa afirmando que não quer brigar com Natália.