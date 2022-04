Lina sugere enfrentar PA no paredão: 'mais favorável pra gente'

"Não. Estou pensando se for esse. Ou, se for Contragolpe da Nat, eu, Nat e Gustavo. Parece ser um pouco mais favorável, né?", falou Lina.

"Aí, gente, eu tô com medo, amiga", comentou Lina. "Eu acho que estou até mais conformada de alguma forma", afirmou Jessi. "Eu não estou conformada. Eu quero e estou aqui pensando e querendo acreditar. Estou pensando no Paredão se for eu, Nat e PA", especulou a atriz. "Você quer esse?", indagou Jessi.

